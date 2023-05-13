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Сегодня, 10:17

Макдэвид побил рекорд Овечкина и стал первым игроком в XXI веке с 70+ голами в сезоне НХЛ с учетом плей-офф

Виктория Кравченко
Коннор Макдэвид.
Фото Соцсети
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид побил рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина для нынешнего столетия по голам за сезон с учетом плей-офф.

Канадец сделал дубль в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:4, 2-3).

Таким образом, в активе хоккеиста 7 шайб в 11 играх в текущем плей-офф. Ранее Макдэвид стал лучшим снайпером регулярного чемпионата с 64 шайбами в 82 играх. Всего у игрока 71 гол, что стало новым рекордом лили в XXI веке. У Овечкина в сезоне-2007/08 было 69 (65 шайб в 82 играх регулярного чемпионата плюс 4 в 7 играх плей-офф).

Рекорд лиги всех времен принадлежит Уэйну Гретцки. В сезоне-1983/84 он забросил 100 шайб (87 голов в 74 играх регулярки и 13 в 19 играх плей-офф).

Александр Овечкин
Коннор Макдэвид
Кубок Стэнли
ХК Эдмонтон Ойлерз
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