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Сегодня, 06:58

Макдэвид набрал 38-е очко в Кубке Стэнли-2024 — это пятый результат в истории НХЛ

Руслан Минаев
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (1+3) очка в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (8:1).

Таким образом, на счету канадца 38 (6+32) очков в 22 матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю форвард поднялся на пятое место в истории, повторив результат Уэйна Гретцки в сезоне-1982/83 (38 очков в 16 играх).

Больше Макдэвида набирали лишь Гретцки (40 очков — в сезоне-1992/93, 43 очка — в сезоне-1987/88 и 47 очков — в сезоне-1984/85) и Марио Лемье (44 очка — в сезоне-1990/91).

Коннор Макдэвид
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Марио Лемье
Уэйн Гретцки
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