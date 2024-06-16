Макдэвид набрал 38-е очко в Кубке Стэнли-2024 — это пятый результат в истории НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (1+3) очка в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (8:1).

Таким образом, на счету канадца 38 (6+32) очков в 22 матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю форвард поднялся на пятое место в истории, повторив результат Уэйна Гретцки в сезоне-1982/83 (38 очков в 16 играх).

Больше Макдэвида набирали лишь Гретцки (40 очков — в сезоне-1992/93, 43 очка — в сезоне-1987/88 и 47 очков — в сезоне-1984/85) и Марио Лемье (44 очка — в сезоне-1990/91).