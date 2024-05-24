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Сегодня, 06:57

Макдэвид повторил достижение Кучерова по голевым передачам в плей-офф НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал результативную передачу в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Далласа».

Канадец достиг отметки в 20 голевых пасов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Макдэвид сделал это во второй раз за карьеру и стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось добиться этого достижения как минимум в двух сезонах.

Рекорд по числу сезонов в Кубке Стэнли с 20 или более голевыми передачами принадлежит Уэйну Гретцки (6). Макдэвид делит второе место с Марком Мессье, Дагом Гилмором и Никитой Кучеровым, которые также делали по 20 результативных пасов в двух розыгрышах плей-офф НХЛ за карьеру.

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