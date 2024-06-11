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Сегодня, 04:37

Макдэвид повторил достижение Кучерова по голевым передачам в плей-офф НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал результативную передачу в первом периоде второго матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

Канадец выполнил 27-й голевой пас в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ, что является повторением рекорда среди действующих хоккеистов в одном сезоне, который принадлежал Никите Кучерову.

Теперь Макдэвид и Кучеров делят третье место по числу результативных передач в одном розыгрыше Кубка Стэнли за всю историю лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (31), на втором месте — Марио Лемье (28).

Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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