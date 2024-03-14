Макдэвид повторил достижение Кучерова среди действующих игроков НХЛ

14 марта, 08:35
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил достижение форварда «Тампы» Никиты Кучерова.
В матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (7:2) капитан «нефтяников» набрал 3 (1+2) очка. Первая голевая передача канадца помогла ему достичь отметки в 80 ассистов в текущем сезоне. Таким образом, он стал вторым действующим игроком НХЛ, который добрался до этого показателя в нескольких регулярных чемпионатах.
В прошлом сезоне форвард отдал 89 голевых передач в 82 матчах, а в текущем у него 81 пас в 62 встречах.
Макдэвид повторил достижение Никиты Кучерова среди действующих хоккеистов в НХЛ. Россиянину эта планка покорялась в сезонах-2018/19 (87) и -2022/23 (83).
Всего в нынешнем сезоне Макдэвид набрал 106 (25+81) очков в 62 матчах.