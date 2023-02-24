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Сегодня, 08:07

Макдэвид повторил достижение Ягра, Гретцки, Лафонтена и Форсберга

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (7:2) набрал 4 (2+2) очка.

Таким образом канадец девятый раз в нынешнем сезоне набрал 4+ очка в одном матче и повторил достижение Петера Форсберга, Яромира Ягра, Уэйна Гретцки и Пэта Лафонтена.

Первое место в этом списке занимает канадец Марио Лемье, который набирал 4+ очков в одном матче 16 раз в сезоне-1995/96. Он же располагается на втором месте — 15 раз в сезоне-1992/93. На третьей строчке находится его соотечественник Стив Айзерман (13, 1992/93).

В текущем сезоне Макдэвид сыграл за «Эдмонтон» 59 матчей и набрал 109 (46+63) очков.

Его команда занимает 3-е место в турнирной таблице «Запада» с 72 очками за 59 игр.

Коннор Макдэвид
Петер Форсберг
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Марио Лемье
Уэйн Гретцки
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