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Сегодня, 06:46

Макдэвид повторил рекорд «Эдмонтона» по числу матчей подряд в Кубке Стэнли с голевыми передачами

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Ванкувера».

Канадец отметился голевым пасом в седьмом матче подряд и повторил рекорд клуба по этому показателю в плей-офф, который принадлежит Марку Мессье.

В истории НХЛ лишь у четверых хоккеистов была более длинная серия игр с результативными передачами. Рекорд принадлежит Бобби Орру (11), второе место делят Евгений Малкин, Джо Сакик и Флеминг Маккелл (все трое — 8).

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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