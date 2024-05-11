Макдэвид повторил рекорд «Эдмонтона» по числу матчей подряд в Кубке Стэнли с голевыми передачами

Сегодня, 06:46
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Ванкувера».
Канадец отметился голевым пасом в седьмом матче подряд и повторил рекорд клуба по этому показателю в плей-офф, который принадлежит Марку Мессье.
В истории НХЛ лишь у четверых хоккеистов была более длинная серия игр с результативными передачами. Рекорд принадлежит Бобби Орру (11), второе место делят Евгений Малкин, Джо Сакик и Флеминг Маккелл (все трое — 8).