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24 марта, 06:47

Макдэвид повторил свой рекорд по числу голевых передач за сезон среди действующих хоккеистов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:6).

После этой игры на счету 27-летнего канадца 89 голевых пасов в 66 матчах сезона-2023/24. Хоккеист повторил собственный рекорд по числу результативных передач в одном сезоне среди действующих игроков.

Макдэвид достигал отметки в 89 голевых пасов в сезоне-2022/23.

Рекорд по числу результативных передач в одном сезоне в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (163 в сезоне-1985/86).

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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