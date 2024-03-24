Макдэвид повторил свой рекорд по числу голевых передач за сезон среди действующих хоккеистов

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:6).

После этой игры на счету 27-летнего канадца 89 голевых пасов в 66 матчах сезона-2023/24. Хоккеист повторил собственный рекорд по числу результативных передач в одном сезоне среди действующих игроков.

Макдэвид достигал отметки в 89 голевых пасов в сезоне-2022/23.

Рекорд по числу результативных передач в одном сезоне в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (163 в сезоне-1985/86).