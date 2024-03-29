Макдэвид приблизился к Кучерову и Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче против «Лос-Анджелеса» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Игра проходила 29 марта. 27-летний канадец забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Макдэвид остается третьим в гонке бомбардиров НХЛ, на его счету теперь 122 (27+95) очка. Лидировать продолжает россиянин Никита Кучеров из «Тампы» — 124 (42+82) очка.

Второе место занимает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (123 (45+78) очка), который не сумел отличиться в игре против «Рейнджерс» (2:3 ОТ) и прервал 35-матчевую результативную серию.