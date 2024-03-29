Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

29 марта, 08:13

Макдэвид приблизился к Кучерову и Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче против «Лос-Анджелеса» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Игра проходила 29 марта. 27-летний канадец забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Макдэвид остается третьим в гонке бомбардиров НХЛ, на его счету теперь 122 (27+95) очка. Лидировать продолжает россиянин Никита Кучеров из «Тампы» — 124 (42+82) очка.

Второе место занимает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (123 (45+78) очка), который не сумел отличиться в игре против «Рейнджерс» (2:3 ОТ) и прервал 35-матчевую результативную серию.

Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
14
Обсудить
Читайте также
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Каролина» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

Кросби считает, что приезд родителей положительно повлиял на игру Малкина