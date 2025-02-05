Макдэвид приблизился к Овечкину по матчам НХЛ с тремя очками

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

Для 28-летнего форварда эта встреча стала 133-й за карьеру в НХЛ, где ему удалось отличиться тремя результативными действиями.

Макдэвид занял 3-е место по числу матчей с тремя очками среди действующих игроков и приблизился к российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (136 матча). Рекордсменом по этому показателю является капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (184 матча).