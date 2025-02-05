Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:28

Макдэвид приблизился к Овечкину по матчам НХЛ с тремя очками

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

Для 28-летнего форварда эта встреча стала 133-й за карьеру в НХЛ, где ему удалось отличиться тремя результативными действиями.

Макдэвид занял 3-е место по числу матчей с тремя очками среди действующих игроков и приблизился к российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (136 матча). Рекордсменом по этому показателю является капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (184 матча).

Александр Овечкин
Коннор Макдэвид
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
БК Вашингтон Уизардс
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР
На матчах НХЛ и НБА освистали гимн США
Сына Майкла Джордана арестовали за хранение наркотиков:
«Спартак» оформляет дорогущие сделки, «Динамо» теряет Глебова. Трансферные слухи РПЛ
Камеры наблюдения показали слежку за погибшим от взрыва в ЖК в Москве Саркисяном
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
16 голов до Гретцки! Бобровский остановил Овечкина, но тот забил в пустые на последней секунде матча
«Вашингтон» победил «Флориду», Овечкин забил гол
Овечкин забил в пустые ворота в матче «Вашингтон» — «Флорида» за 0,1 секунды до сирены
Не только Овечкин. Кросби может побить невероятный рекорд Гретцки
Овечкин попал на обложку комикса Marvel
Тренер «Виннипега» прокомментировал погоню Овечкина за Гретцки
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя