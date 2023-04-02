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НХЛ

Сегодня, 08:34

Макдэвид приблизился к рекорду Овечкина по голам в одном сезоне НХЛ в XXI веке

Виктория Кравченко
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» дома проиграл «Анахайму» со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился форвард Леон Драйзайтль, по разу отличились Зак Хайман, Дарнелл Нурс и Коннор Макдэвид, также сделавший результативную передачу. Для канадца эта шайба стала 62-й в этом сезоне НХЛ. Он является лидером гонки снайперов лиги.

В этом столетии только капитану «Вашингтона» Александру Овечкину удавалось забить больше голов за одну регулярку — в сезоне-2007/08 — 65 шайб. Таким образом, у Макдэвида есть еще пять встреч для погони за результатом россиянина.

Коннор Макдэвид
ХК Эдмонтон Ойлерз
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