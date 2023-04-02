Макдэвид приблизился к рекорду Овечкина по голам в одном сезоне НХЛ в XXI веке

«Эдмонтон» дома проиграл «Анахайму» со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился форвард Леон Драйзайтль, по разу отличились Зак Хайман, Дарнелл Нурс и Коннор Макдэвид, также сделавший результативную передачу. Для канадца эта шайба стала 62-й в этом сезоне НХЛ. Он является лидером гонки снайперов лиги.

В этом столетии только капитану «Вашингтона» Александру Овечкину удавалось забить больше голов за одну регулярку — в сезоне-2007/08 — 65 шайб. Таким образом, у Макдэвида есть еще пять встреч для погони за результатом россиянина.