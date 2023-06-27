Макдэвид в третий раз признан лучшим игроком сезона НХЛ

Форвард «Эдмонтона «Коннор Макдэвид стал обладателем премии «Харт Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Лауреат определяется голосованием представительств Ассоциации журналистов НХЛ.

Также на награду претендовали Давид Пастрняк («Бостон») и Мэттью Ткачак («Флорида»). Для Макдэвида это третий «Харт Трофи» в карьере.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Макдэвид стал лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром лиги, набрав 153 (64+89) очка в 82 матчах.