Макдэвид — о победе «Эдмонтона» над «Далласом» во втором овертайме: «Простите, что заставил всех сидеть допоздна»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу над «Далласом» (3:2 2ОТ) в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли.

Канадец забил решающую шайбу на 34-й секунде второго овертайма.

«Простите, что заставил всех сидеть допоздна», — сказал форвард в интервью TNT.

Также хоккеист извинился за то, что упустил возможность забить в полупустые ворота за пять минут до конца первого овертайма. Макдэвид получил шайбу и попытался забросить, но вратарь «Далласа» Джейк Оттингер отбил удар клюшкой.

«Я был обязан попасть, шайба должна была оказаться в воротах. Джейк — отличный голкипер, он очень сильно старается, но я должен был забить», — добавил Макдэвид.

«Эдмонтон» повел в серии с «Далласом» со счетом 1-0. Второй матч серии состоится 26 мая и начнется в 3.00 (мск).