Макдэвид — о третьем подряд поражении от «Флориды»: «Мы ищем пути к победе»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил положение команды в финальной серии Кубка Стэнли.

14 июня «Ойлерз» потерпели поражение от «Флориды» в третьем матче со счетом 3:4.

«Нам нужно подготовиться к четвертой игре и победить в ней, это все, что мы можем сделать. Мы пытаемся понять, как победить. Мы не смогли одержать победу в трех встречах финала, но у нас были как хорошие периоды, так и плохие. Так что мы ищем пути к победе», — заявил Макдэвид.

Счет в серии до четырех побед на данный момент — 3-0 в пользу «Флориды». Четвертый матч команд состоится в воскресенье, 16 июня.

В плей-офф НХЛ сезона-2023/24 27-летний Макдэвид провел 21 матч, отметившись 5 голами и 29 результативными передачами.