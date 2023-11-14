Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:31

Макдэвид — о смене тренера «Эдмонтона»: «Проснулся и увидел сообщение»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал увольнение главного тренера Джея Вудкрофта.

«Я проснулся и увидел сообщение о смене главного тренера, как, возможно, и вы, ребята. Я знаю эту историю с якобы моим участием в принятии данного решения, но она очень далека от истины», — приводит слова Макдэвида журналист Даниэль Нюджент-Боуман.

12 ноября «Эдмонтон» объявил об увольнении Джея Вудкрофта, который возглавлял команду с февраля 2022 года. Исполняющим обязанности назначен тренер «Хартфорд Вулф Пэк» Крис Кноблаух, к нему присоединится помощник Пол Коффи.

«Эдмонтон» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков в 13 матчах.

Коннор Макдэвид
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
0
Читайте также
Рубиалес потребовал от трибунала по спорту закрыть дело о поцелуе с футболисткой сборной Испании
Старший сын Рамзана Кадырова назначен первым заместителем министра спорта Чечни
Рогов предложил вьетнамский сценарий завершения конфликта на Украине
Глава МОК разъяснил идею приостановки членства ОКР в организации
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Байден принял в Белом доме «Вегас», за который выступает россиянин Барбашев