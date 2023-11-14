Макдэвид — о смене тренера «Эдмонтона»: «Проснулся и увидел сообщение»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал увольнение главного тренера Джея Вудкрофта.

«Я проснулся и увидел сообщение о смене главного тренера, как, возможно, и вы, ребята. Я знаю эту историю с якобы моим участием в принятии данного решения, но она очень далека от истины», — приводит слова Макдэвида журналист Даниэль Нюджент-Боуман.

12 ноября «Эдмонтон» объявил об увольнении Джея Вудкрофта, который возглавлял команду с февраля 2022 года. Исполняющим обязанности назначен тренер «Хартфорд Вулф Пэк» Крис Кноблаух, к нему присоединится помощник Пол Коффи.

«Эдмонтон» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков в 13 матчах.