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Сегодня, 21:00

Макдэвид прокомментировал свою трехматчевую дисквалификацию

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал получение трехматчевой дисквалификации.

«Мне нечего просить или что-то добавить. Лига приняла свое решение. Я не обязательно должен быть с ним согласен. Я не говорю, что не должно быть никакого штрафа или дисквалификации или чего-то в этом роде. Может быть, я просто был немного резок, но все должны принять решение лиги и двигаться дальше», — цитирует хоккеиста пресс-служба «Ойлерз».

28-летний канадец получил матч-штраф в игре с «Ванкувером» (2:3). В концовке матча у Макдэвида случилась потасовка с форвардом «Кэнакс» Коннором Гарландом, в ходе которой хоккеист «Эдмонтона» ударил соперника клюшкой в лицо.

В этом сезоне НХЛ на счету Макдэвид провел 43 игры, в которых набрал 65 (20+45) очков. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров лиги.

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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