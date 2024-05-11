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Сегодня, 09:25

Макдэвид сделал 15 передач за семь матчей плей-офф НХЛ и повторил рекорд Гретцки

Сергей Жуков
корреспондент
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 17 очков (2+15) в семи матчах Кубка Стэнли и повторил рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Ойлерз» набрал 4 (1+3) балла во второй встрече серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Ванкувером» (4:3 ОТ, 1-1) и был признан первой звездой противостояния.

27-летний канадец повторил рекорд Гретцки по скорости достижения отметки в 15 передач в отдельно взятом розыгрыше Кубка Стэнли.

В 1987 году легендарный хоккеист, также выступавший за «Эдмонтон», показал точно такой же результат. После семи матчей у него было 17 очков: два гола и 15 ассистов.

Источник: nhl.com
Коннор Макдэвид
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
Уэйн Гретцки
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