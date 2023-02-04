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Сегодня, 03:28

Макдэвид сфотографировался с Овечкиным и его сыном

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид перед конкурсами на Матче звезд НХЛ сфотографировался с российским капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным и его сыном Сергеем.

«Очередной день. Очередной Ови-младший», — подписала фотографию пресс-служба «Кэпиталз» фотографию в Twitter.

Перед началом шоу на арене во Флориде Овечкин вышел на лед вместе со своим сыном. Оба были одеты в форму «Вашингтона».

Александр Овечкин
Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Овечкин вышел на лед с сыном перед конкурсами мастерства на Матче звезд НХЛ

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