Макдэвид сфотографировался с Овечкиным и его сыном

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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид перед конкурсами на Матче звезд НХЛ сфотографировался с российским капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным и его сыном Сергеем.
«Очередной день. Очередной Ови-младший», — подписала фотографию пресс-служба «Кэпиталз» фотографию в Twitter.
Перед началом шоу на арене во Флориде Овечкин вышел на лед вместе со своим сыном. Оба были одеты в форму «Вашингтона».
Another day. Another #OviJr W. pic.twitter.com/Z82CiRLTvi— Washington Capitals (@Capitals) February 3, 2023