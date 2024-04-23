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Сегодня, 08:29

Макдэвид стал четвертым игроком в истории «Эдмонтона», который сделал пять голевых передач в матче плей-офф

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 5 (0+5) очков в первом матчей серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Лос-Анджелеса» (7:4, 1-0).

Как сообщает сайт НХЛ, Макдэвид стал четвертым игроком в истории «Ойлерз», которому удалось сделать пять и более результативных передач в матче Кубка Стэнли. Ранее такое удавалось Уэйну Гретцки (7 (1+6) очков в 1987 году и 5 (0+5) очков в игре 1981 года), Полу Коффи (6 (1+5) очков в 1985 году) и Глену Андерсону (5 (0+5) очков в 1987).

Счет в серии с «Лос-Анджелесом» стал 1-0 в пользу «Эдмонтона». Вторая игра пройдет 25 апреля, начало — в 5.00 по московскому времени.

Коннор Макдэвид
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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