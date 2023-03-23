Макдэвид стал четвертым игроком, забросившим 60 шайб в сезоне НХЛ в 21-м веке. Он приблизился к рекорду Овечкина

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:3 ОТ).

Таким образом, 26-летний канадец забросил 60 шайб за текущий сезон и стал четвертым игроком, достигшим отметки в 60 голов за сезон в 21-м веке. Рекорд принадлежит форварду «Вашингтона» Александру Овечкину (сезон-2007/08, 65 шайб в 82 играх).

Также 60 голов забивали Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») и Остон Мэттьюс («Торонто»).

В текущем сезоне Макдэвид провел 72 матча, в которых набрал 138 (60+78) очков.