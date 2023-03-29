Макдэвид стал первым игроком НХЛ за последние 30 лет, набравшим на выезде 70+ очков

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отдал 3 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХл против «Вегаса» (7:4).

Макдэвид благодаря этому достиг отметки в 70 очков на выезде в этом сезоне НХЛ. Как сообщает сайт НХЛ, канадский форвард стал первым игроком лиги за последние 30 лет, кому покорилось это достижение.

Всего же Макдэвид стал шестым игроком в истории лиги с подобным достижением. Уэйн Гретцки набирал 70+ очков на выезде восемь раз в карьере, Марио Лемье (4 раза; последнее: 72 очка в 1992/93), Стив Айзерман (2 раза), Бретт Халл (71 в 1990/91) и Марсель Дионн (74 в 1979/80).