Макдэвид стал первым игроком в XXI веке, набравшим 130 очков в сезоне НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Конор Макдэвид забил и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:1).

На счету канадца в нынешнем сезоне теперь 131 (57+74) очка в 69 матчах регулярки. Макдэвид стал первым игроком, который смог достичь этой отметки в 130 в XXI веке.

Ранее 130+ очков набирали Марио Лемье (161 в сезоне-1995/96, 160 в 1992/93), Яромир Ягр (149 в сезоне-1995/96), Пэт Лафонтен (148 в сезоне-1992/93), Адам Оутс (142 в 1992/93), Стивен Айзерман (137 в 1992/93), Теему Селянне (132 в 1992/93), Пьер Тюржон (132 в 1992/93) и Уэйн Гретцки (130 в 1993/94).

Ранее Макдэвид набирал максимум 123 очка за одну регулярку. Это было в сезоне-2021/22. В XXI веке в сезоне-2018/19 нападающий «Тампы» Никита Кучеров набирал 128 очков в 82 матчах.