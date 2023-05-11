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Сегодня, 10:23

Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ, набравшим 170 очков в сезоне с учетом плей-офф

Виктория Кравченко
Коннор Макдэвид.
Фото Global Look Press
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Вегасом» (4:1). В активе 26-летнего канадца в этом сезоне стало 170 (69+101) очков в 92 матчах с учетом регулярного чемпионата и Кубка Стэнли.

Макдэвид лишь пятый хоккеист в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 170 очков в сезоне, учитывая плей-офф и регулярный чемпионат.

Чаще всего такого результата добивался Уэйн Гретцки, 10 раз набравший не менее 170 очков. Трижды такое удавалось Марио Лемье, и по разу добивались аналогичного результата Майк Босси и Яромир Ягр.

Регулярный чемпионат НХЛ Макдэвид завершил с 153 (64+89) очками в 82 матчах и добавил к ним 17 (5+12) очков в 10 встречах плей-офф.

Коннор Макдэвид
Кубок Стэнли
ХК Эдмонтон Ойлерз
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