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Сегодня, 12:57

Макдэвид стал третьим после Гретцки и Лемье по количеству игр с 2 и более очками после первых 600 матчей в НХЛ

Руслан Минаев
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«Эдмонтон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка.

Канадец провел свой 600-й матч в НХЛ. За это время он провел 247 матчей, в которых набирал 2 и более очка. По этому показателю он занимает третье место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (407 игр) и Марио Лемье (353).

В этом сезоне 26-летний канадец провел 31 матч и набрал 47 (13+34) очков. Всего в НХЛ на его счету 600 матчей и 897 (316+581) очков. Это его 9-й сезон в североамериканской лиге.

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
Марио Лемье
Уэйн Гретцки
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