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НХЛ

Сегодня, 22:11

Макдэвид стал вторым игроком после Гретцки, который в двух сезонах выдавал две серии из 15 матчей подряд с очками

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продлил свою результативную серию до 15 матчей подряд.

Лучший бомбардир регулярного чемпионата выдал уже вторую серию из 15 матчей подряд с очками в нынешнем сезоне. В первой раз в этой регулярке он набирал очки в 17 играх подряд.

Макдэвид стал лишь вторым хоккеистом в истории НХЛ, который за карьеру более одного раза дважды за сезон выдать серию из не менее 15 матчей подряд с очками.

До этого такое удавалось только лучшему бомбардиру в истории НХЛ Уэйну Гретцки, на счету которого 7 таких сезонов.

Коннор Макдэвид
ХК Эдмонтон Ойлерз
Уэйн Гретцки
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