Макдэвид стал вторым игроком после Гретцки, который в двух сезонах выдавал две серии из 15 матчей подряд с очками

Сегодня, 22:11
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продлил свою результативную серию до 15 матчей подряд.
Лучший бомбардир регулярного чемпионата выдал уже вторую серию из 15 матчей подряд с очками в нынешнем сезоне. В первой раз в этой регулярке он набирал очки в 17 играх подряд.
Макдэвид стал лишь вторым хоккеистом в истории НХЛ, который за карьеру более одного раза дважды за сезон выдать серию из не менее 15 матчей подряд с очками.
До этого такое удавалось только лучшему бомбардиру в истории НХЛ Уэйну Гретцки, на счету которого 7 таких сезонов.