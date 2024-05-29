Макдэвид уверен, что «Эдмонтон» готов сравнять счет серии в матче с «Далласом»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид рассказал о настрое команды на четвертый матч с «Далласом» в плей-офф НХЛ.

На данный момент счет в серии — 2-1 в пользу «Старз».

«Наша команда хорошо реагирует на поражения. В раздевалке уверены, что комада может успешно регировать на такие ситуации. В следующей игре серии будет то же самое. Соперник отлично выступает в меньшинстве. Они агрессивны на льду и затрудняют вход в зону нападения. Но нам придется смириться с этим и вернуться в эту серию», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.