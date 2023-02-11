Макдэвид в четвертый раз в карьере набрал очки более чем в 15 матчах подряд. Это рекорд среди действующих игроков

Сегодня, 20:56
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».
Лучший бомбардир сезона продлил свою результативную серию до 15 матчей подряд.
Канадец набирает очки не менее чем в 15 матчах подряд в четвертый раз за карьеру. Среди действующих игроков это рекордный показатель.
Трижды подобное проделывал нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, по два раза — форварды «Питтсбурга» Сидни Кросби и Евгений Малкин.
Коннор Макдэвид в 53 матчах нынешнего сезона НХЛ уже забил 42 гола. В прошлой регулярке канадец забил 44 гола в 80 матчах, установив лучший результат в карьере.