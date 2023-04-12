Макдэвид вошел в топ-15 бомбардиров в истории НХЛ по очкам в одной регулярке

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 152-е очков в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

Канадский хоккеист отдал одну голевую передачу в матче против «Колорадо» (2:1 ОТ). Для Макдэвида это результативное действие стало 152-м (64+88) в нынешнем сезоне НХЛ.

Этот результат помог форварду сравняться с Филом Эспозито (152 в сезоне-1970/71) по количеству набранных очков в одной регулярке в истории лиги. Теперь они делят 15-е место.

На 14-й строчке находится Стивен Айзерман — 155 очков. Лидером по количеству очков в одном сезоне является Уэйн Гретцки. В его активе сразу четыре сезона с 200+ очками: с 215, 212, 208 и 205 баллами.