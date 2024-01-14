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Сегодня, 09:20

Макдэвид вышел на четвертое место по набранным очкам в истории «Эдмонтона»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал результативную передачу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:1 ОТ) и набрал 907-е очко за «Ойлерз».

Как сообщает сайт НХЛ, он обошел Глена Андерсона (906 очков) и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории «Эдмонтона». Следующий ориентир для Макдэвида — Марк Мессье с 1034 очками.

Лучший бомбардир в истории клуба — Уэйн Гретцки. На его счету 1669 очков за «Ойлерз».

В этом сезоне НХЛ на счету 27-летнего Макдэвида 57 (16+41) очков в 37 матчах.

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
Марк Мессье
Уэйн Гретцки
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