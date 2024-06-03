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Сегодня, 07:51

Макдэвид вышел на шестое место в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф

Сергей Разин
корреспондент
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«Эдмонтон» в полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 4-2.

В составе «Ойлерз» форвард Коннор Макдэвид набрал 31 (5+26) очко в 18 матчах плей-офф. 27-летний канадец вышел на шестое место в истории по передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Макдэвид превзошел Пола Коффи (сезон-1984/1985), Дага Гилмора и Уэйна Гретцки (оба в сезоне-1992/1993) и Леона Драйзайтля (сезон-2021/2022), у которых было по 25 передач.

«Эдмонтон» победил в серии со счетом 4-2 и впервые с 2006 года вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой».

Коннор Макдэвид
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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