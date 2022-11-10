Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

10 ноября, 10:40

Макгинн: «Когда «Питтсбург» играет в свою игру, мы можем победить кого угодно»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Питтсбурга» Брок Макгинн прокомментировал игру команды после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:1).

«Все здесь верят в процесс, который мы делаем. Я думаю, что, когда команда играет правильно и играет в свою игру, мы можем победить кого угодно. Нам просто нужно снова собраться, отправиться в Торонто и провести еще одну хорошую игру», — приводит слова Макгинна пресс-служба клуба.

«Вашингтон» с 14 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 12 очками — на 14-й строчке.

Брок Макгинн
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
Трогательная история в матче открытия ЧМ. Вот почему эквадорцы праздновали голы, стоя на коленях
Медведев опустился на 7-е место рейтинга ATP по итогам года, Джокович вошел в топ-5
В Кремле не обсуждается вопрос о возможности второй волны мобилизации
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что посмотреть туристу на Камчатке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Макдэвид — об Овечкине: «Когда о нем заходит речь, ты понимаешь, что будешь получать в каждой игре»

Тренер «Миннесоты»: «Капризов — явно один из лучших игроков НХЛ»