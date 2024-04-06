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НХЛ

Сегодня, 08:24

Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон сократил отставание от Кучерова до 2 очков

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сократили отставание от россиянина Никиты Кучерова («Тампа») в гонке бомбардиров НХЛ.

Команды нападающих встречались 6 апреля. «Эдмонтон» одержал победу — 6:2. Маккиннон сделал голевую передачу, а Макдэвид оформил дубль.

Лидером гонки бомбардиров остается Никита Кучеров, набравший 133 (43+90) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Второе место занимает Маккиннон — 131 (48+83) очко, третье — Макдэвид, в активе которого теперь 128 (31+97) очков.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 19 апреля.

Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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