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НХЛ

Сегодня, 06:50

Маккиннон набрал очки во всех 24 домашних матчах «Колорадо» в сезоне — это рекорд клуба

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

Форвард реализовал большинство в начале второго периода встречи.

28-летний канадец продлил свою серию результативных действий в домашних матчах в сезоне-2023/24 — он набирал очки во всех 24 играх на своей площадке в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Маккиннон установил рекорд «Колорадо» — до него Джо Сакик набирал очки в 23 домашних матчах подряд в сезоне-2000/01.

В сезоне-2023/24 Маккиннон набрал 78 (27+51) очков в 48 матчах.

Нэйтан Маккиннон
ХК Колорадо Эвеланш
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