Сегодня, 06:50
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».
Форвард реализовал большинство в начале второго периода встречи.
28-летний канадец продлил свою серию результативных действий в домашних матчах в сезоне-2023/24 — он набирал очки во всех 24 играх на своей площадке в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Маккиннон установил рекорд «Колорадо» — до него Джо Сакик набирал очки в 23 домашних матчах подряд в сезоне-2000/01.
В сезоне-2023/24 Маккиннон набрал 78 (27+51) очков в 48 матчах.