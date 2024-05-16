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Сегодня, 17:29

Маккиннон отреагировал на отстранение Ничушкина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон прокомментировал отстранение российского одноклубника Валерия Ничушкина от матчей НХЛ.

«Очевидно, это тяжело для него и его семьи. Это все, что я хочу сказать по этому поводу», — приводит слова Маккиннона Sportsnet.

14 мая стало известно, что Ничушкин отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков. Россиянин не примет участия в плей-офф НХЛ, в том числе во втором раунде против «Далласа».

С 15 января Ничушкин проходил программу помощи игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера.

Валерий Ничушкин
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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