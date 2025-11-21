Видео
Сегодня, 10:30

Маккиннон поднялся на вторую строчку в списке лучших бомбардиров в истории «Колорадо»

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон вышел на второе место по очкам в истории клуба.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) форвард сделал дубль и отдал результативную передачу. Маккиннон за карьеру в лиге набрал 1051 (383+668) очко в рамках регулярных чемпионатов.

Этот результат вывел его на чистое второе место среди лучших бомбардиров в истории «Колорадо» и «Квебек Нордикс». Маккиннон обогнал Петера Штястны, у которого 1048 очков. Рекорд принадлежит Джо Сакику, который набрал 1641 очко.

«Колорадо» набрал 33 очка в 20 матчах и лидирует в Западной конференции.

