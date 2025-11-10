Видео
НХЛ. Новости

10 ноября, 22:48

Маккиннон признан первой звездой недели в НХЛ

Алина Савинова

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон стал первой звездой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

30-летний канадец набрал 10 (4+6) очков в трех матчах. На 10 ноября он возглавляет гонку бомбардиров и список лучших снайперов НХЛ. Всего на счету Маккиннона 14 голов и 15 результативных передач в 16 играх нынешнего сезона.

Второй звездой недели признан нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, заработавший 10 (3+7) очков за четыре матча. Третьей звездой стал Лео Карлссон из «Анахайма», который на прошедшей неделе отметился 5 заброшенными шайбами и 4 голевыми передачами в четырех играх. Также швед продлил серию с очками до 10 матчей.

