Маккиннон пропустит матч с «Ванкувером». Он делит первое место с Кучеровым в гонке бомбардиров НХЛ

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил на пресс-конференции, что нападающий Нэйтан Маккиннон пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера», который пройдет в ночь на 11 апреля.

По словам специалиста, форвард не сможет выйти на лед из-за небольшого повреждения.

Журналист Эван Равал заявил, что Маккиннон может пропустить все три оставшихся матча «Колорадо» в этом регулярном чемпионате.

В сезоне-2024/25 Маккиннон принял участие в 79 матчах и набрал 116 (32+84) очков. Такое же количество очков набрал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, который делит с канадцем первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата.

Награда «Арт Росс Трофи» вручается хоккеисту, который набрал наибольшее количество очков за сезон в НХЛ. В случае если два игрока завершат первенство с одинаковым числом очков, победитель определяется по количеству забитых голов. Кучеров забил 34 шайбы — на 2 больше, чем Маккиннон.