Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

10 апреля, 21:05

Маккиннон пропустит матч с «Ванкувером». Он делит первое место с Кучеровым в гонке бомбардиров НХЛ

Нэйтан Маккиннон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил на пресс-конференции, что нападающий Нэйтан Маккиннон пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера», который пройдет в ночь на 11 апреля.

По словам специалиста, форвард не сможет выйти на лед из-за небольшого повреждения.

Журналист Эван Равал заявил, что Маккиннон может пропустить все три оставшихся матча «Колорадо» в этом регулярном чемпионате.

В сезоне-2024/25 Маккиннон принял участие в 79 матчах и набрал 116 (32+84) очков. Такое же количество очков набрал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, который делит с канадцем первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата.

Награда «Арт Росс Трофи» вручается хоккеисту, который набрал наибольшее количество очков за сезон в НХЛ. В случае если два игрока завершат первенство с одинаковым числом очков, победитель определяется по количеству забитых голов. Кучеров забил 34 шайбы — на 2 больше, чем Маккиннон.

48
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров против других звезд лиги
Кучеров является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic
Рекорд Овечкина и «Арт Росс» Кучерова, контракт Шестеркина и гол Сорокина: российские итоги сезона НХЛ
Основная информация о UFC on ESPN 66: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию
«Он должен быть MVP». Кучеров снова забрал «Арт Росс», но получит ли «Харт»?
Кучеров забил 37 голов и набрал 121 очко: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25
Овечкин забил 44 гола и набрал 73 очка: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя