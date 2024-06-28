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Сегодня, 02:20

Маккиннон стал обладателем «Тед Линдсей Эворд». Он обошел в голосовании Кучерова и Мэттьюса

Евгений Козинов
Корреспондент
Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон стал обладателем награды «Тед Линдсей Эворд», вручаемой самому выдающемуся игроку регулярного сезона в НХЛ по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов.

Также на эту награду по итогам сезона-2023/24 претендовали российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров и американский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.

В сезоне-2023/24 Маккиннон сыграл в 82 матчах и набрал 140 (51+89) очков. «Эвеланш» заняли 4-е место в Западной конференции, набрав 107 очков в 82 матчах.

Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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