Маккиннон стал седьмым игроком в НХЛ в этом сезоне, набравшим 100 очков

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон преодолел отметку в 100 результативных действий в нынешнем сезоне НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (4:3 ОТ) форвард набрал 3 (2+1) очка. Всего на его счету 36 голов и 64 результативных передачи в 65 матчах.

Маккиннон стал седьмым игроком в этом сезоне, которому удалось набрать 100 очков.

Лучшим бомбардиром сезона-2022/23 в НХЛ является нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 147 (62+85) очков, вторым идет его одноклубник Леон Драйзайтль со 123 (51+72) очками. Третье место занимает форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 106 (29+77) очков, следом располагаются Давид Пастрняк из «Бостона» со 103 (56+47) очками, Мэттью Ткачак со 102 (38+64) очками и Джейсон Робертсон из «Далласа» со 101 (43+58) очком.