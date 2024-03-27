Маккиннон вышел на третье место по очкам за сезон в истории «Колорадо»

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (1:2).

Теперь у канадца 123 (45+78) очка в текущем сезоне. Как сообщает сайт НХЛ, Маккиннон обошел Мишеля Гуле (122 очка в сезоне-1983/84) и стал третьим по очкам за сезон в истории клуба. Первое и второе места принадлежат Петеру Штястны. В сезоне-1981/82 он набрал 139 очков, а в сезоне-1982/83 — 124.

«Колорадо» с 97 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. 29 марта команда сыграет с «Рейнджерс».