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НХЛ

27 марта, 07:38

Маккиннон вышел на третье место по очкам за сезон в истории «Колорадо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (1:2).

Теперь у канадца 123 (45+78) очка в текущем сезоне. Как сообщает сайт НХЛ, Маккиннон обошел Мишеля Гуле (122 очка в сезоне-1983/84) и стал третьим по очкам за сезон в истории клуба. Первое и второе места принадлежат Петеру Штястны. В сезоне-1981/82 он набрал 139 очков, а в сезоне-1982/83 — 124.

«Колорадо» с 97 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. 29 марта команда сыграет с «Рейнджерс».

Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Монреаль Канадиенс
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