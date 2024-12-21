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Сегодня, 12:05

Макмайкл заявил, что все игроки «Вашингтона» прибавили в отсутствие Овечкина

Алина Савинова
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Нападающий «Вашингтона» Коннор Макмайкл рассказал о прогрессе команды в отсутствие российского капитана Александра Овечкина.

В субботу, 21 декабря, «Вашингтон» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1) и поднялся на первое место в Восточной конференции.

«Всякий раз, когда парень с такой способностью забивать выбывает, многие ребята чувствуют, что должны сделать больше. И они делают это, играют сильнее, вся команда. Приятно, когда я могу помочь команде, но многие ребята стали сильнее в отсутствие Овечкина», — цитирует Макмайкла пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин. «Засохли» без Овечкина. Главный тренер «Вашингтона» анонсировал скорое возвращение россиянина на лед

Овечкин выбыл из строя после перелома левой малоберцовой кости в матче с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Ранее стало известно, что 39-летний россиянин не сыграет в официальных играх до рождественской паузы в НХЛ.

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