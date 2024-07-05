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Сегодня, 00:44

Рыбин: «В «Филадельфии» сложноватое отношение к русским»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший хоккеист сборной России Максим Рыбин прокомментировал переход российского нападающего Матвея Мичкова в «Филадельфию».

«Матвей готов к новому вызову. Главное, что он готов морально. Он не боится трудностей и вызовов — я только рад за него. Пусть у него все получится! Не могу сказать, в какое звено он сначала попадет. В «Филадельфии» сложноватое отношение к русским. Да, там есть наши хоккеисты, но все равно их не всегда сразу встречают гостеприимно», — цитирует Metaratings.ru Рыбина.

Прошедший сезон Мичков провел в «Сочи». В 49 матчах он набрал 41 (19+22) очко.

Матвей Мичков. Мичков подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфией»
Источник: https://metaratings.ru/news/rybin-o-michkove-v-filadelfii-slozhnoe-otnoshenie-k-russkim-379706/
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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