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Сегодня, 07:55

Максим Рыбин назвал Шестеркина одним из лучших вратарей НХЛ

Даниил Аршавский
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Бывший нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал подписание голкипером Игорем Шестеркиным рекордного нового контракта с «Рейнджерс».

7 декабря 28-летний россиянин подписал восьмилетнее соглашение с «Рейнджерс» по которому он заработает 92 миллиона долларов, чо сделало его самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.

«Не всегда контракт олицетворяет лучшего или худшего хоккеиста в НХЛ. Тот же в лиге есть Тайлер Сегин с контрактом под десять миллионов. Но очевидно, что он и близко не показывает игру согласно такому контракту. Поэтому скажу, что Шестеркин один из лучших вратарей», — цитирует Рыбина LiveResult.ru.

В нынешнем сезоне НХЛ Шестеркин провел 19 матчей, одержал 9 побед и провел 1 игру «на ноль».

Источник: liveresult.ru
Игорь Шестеркин
Максим Рыбин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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