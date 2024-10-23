Сушинский оценил форму Панарина на старте сезона: «Артемий доказывает, что он отличный снайпер»

Сегодня, 11:42
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский в разговоре с «СЭ» оценил форму нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
«Я очень рад за Артемия и за то, что он в такой форме. В принципе Артемий всегда доказывал и доказывает, что он отличный снайпер», — сказал Сушинский «СЭ».
После победы над «Монреаль Канадиенс» (7:2), где нападающий отметился результативной передачей, на счету Панарина 13 (6+7) очков в 6 стартовых матчах сезона. Россиянин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков в 6 стартовых матчах.
В следующем матче «Рейнджерс» 25 октября сыграют дома с «Флоридой», «Монреаль» 27 октября дома встретится с «Тампой».
Денис Сафронов