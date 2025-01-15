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Сегодня, 17:00

Сушинский: «Весь хоккейный мир ждет, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Максим Сушинский в интервью «СЭ» прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

— Следите за погоней Александра Овечкина?

— Я смотрел хайлайты, когда он забил в пустые ворота в матче с «Нэшвиллом» и ему аплодировал гостевой дворец. Весь хоккейный мир ждет, когда это случится. Это будет большое событие.

— Вас удивляет, что Овечкин в 39 лет так часто забивает?

— Не удивляет. Он показывает этот темп последние 20 лет, если не больше.

— Верите, что Александр побьет рекорд Гретцки уже в нынешнем сезоне?

— Я не люблю загадывать. Получится — хорошо. Мы будем болеть за него. Посмотрим, как сложится. Вы же видели, как он хорошо шел, а потом получил травму. От этого никто не застрахован. Будем надеяться, что Александр проведет эту часть сезон без травм, сохранит темп — и тогда побьет рекорд в этом году.

У 39-летнего Овечкина 873 шайбы за карьеру в НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) россиянину осталось забить 21 гол.

Александр Овечкин
Максим Сушинский
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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