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НХЛ

Сегодня, 05:18

Мальцев признан второй звездой матча за фарм-клуб «Колорадо»

Сергей Разин
корреспондент
Михаил Мальцев.
Фото ХК «Колорадо Иглз»
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«Колорадо Иглз» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил в овертайме «Тусону» со счетом 1:2.

Форвард фарм-клуба «Колорадо» Михаил Мальцев отметился заброшенной шайбой и был признан второй звездой встречи.

Также после этого матча «Колорадо Иглз» обеспечил себе участие в плей-офф.

В текущем сезоне 25-летний Мальцев провел 20 матчей в АХЛ, в которых набрал 15 (8+7) очков.

Михаил Мальцев
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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