Мальцев признан второй звездой матча за фарм-клуб «Колорадо»

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«Колорадо Иглз» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил в овертайме «Тусону» со счетом 1:2.
Форвард фарм-клуба «Колорадо» Михаил Мальцев отметился заброшенной шайбой и был признан второй звездой встречи.
Также после этого матча «Колорадо Иглз» обеспечил себе участие в плей-офф.
В текущем сезоне 25-летний Мальцев провел 20 матчей в АХЛ, в которых набрал 15 (8+7) очков.
Maltsy, our MAN!!!#EaglesCountry pic.twitter.com/yXo6iN4zXZ— X — Colorado Eagles (@ColoradoEagles) March 26, 2023