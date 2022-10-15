Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:38

Малкин будет жертвовать детям по 710 долларов за каждое набранное очко в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин примет участие в благотворительной акции вместе с Домом Рональда Макдональда, сообщается на официальном сайте НХЛ.

36-летний россиянин будет жертвовать 710 долларов за каждое набранное очко в текущем сезоне.

«Я пытаюсь быть хорошим. Я играю в Питтсбурге 17 лет, это мой второй родной город. Я стараюсь сказать спасибо болельщикам, сказать спасибо детям и помочь им. Я подписал хороший контракт и стараюсь делать все, что в моих силах, не просто играть в хоккей», — сказал Малкин.

В минувшем сезоне Малкин провел 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 42 (20+22) очка.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
1
0
Читайте также
Сергей Гуренко: «Едвай — это катастрофа! Семин такого защитника давно бы выгнал»
СДК Федерации хоккея Москвы отстранил 13-летнего игрока до конца сезона за удар клюшкой по голове
«РИА Новости»: пленный майор сообщил о мародерствах ВСУ в Мариуполе с символикой армии РФ
Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе
Байден смутил девочку своим советом про отношения до 30 лет
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

НХЛ, 15 октября: «Коламбус» — «Тампа-Бэй», «Сан-Хосе» — «Каролина» и другие матчи

Галлан о поражении от «Виннипега»: «У игроков «Рейнджерс» закончилось топливо»