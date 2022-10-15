Малкин будет жертвовать детям по 710 долларов за каждое набранное очко в сезоне

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин примет участие в благотворительной акции вместе с Домом Рональда Макдональда, сообщается на официальном сайте НХЛ.

36-летний россиянин будет жертвовать 710 долларов за каждое набранное очко в текущем сезоне.

«Я пытаюсь быть хорошим. Я играю в Питтсбурге 17 лет, это мой второй родной город. Я стараюсь сказать спасибо болельщикам, сказать спасибо детям и помочь им. Я подписал хороший контракт и стараюсь делать все, что в моих силах, н е просто играть в хоккей», — сказал Малкин.