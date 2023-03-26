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НХЛ

Сегодня, 09:15

Малкин делит пятое место с Бержероном по количеству победных голов среди действующих игроков

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:3) забил свой 81-й победный гол в карьере.

Как сообщает сайт НХЛ, 36-летний хоккеист делит пятое место с Патрисом Бержероном из «Бостона» (81) по количеству победных голов среди действующих игроков лиги.

Лидером НХЛ по этому показателю является нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (124 гола). На втором месте идет Джефф Картер из «Питтсбурга» (88), на третьем — Сидни Кросби («Пингвинз», 86), на четвертом — Зак Паризе («Айлендерс», 82).

Евгений Малкин
Патрис Бержерон
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
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