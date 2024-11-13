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Сегодня, 08:48

Малкин извинился за 1:7 от «Далласа»: «Болельщики увидели очень плохую игру»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин извинился перед болельщиками за поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (1:7).

«Я хотел бы извиниться перед болельщиками. Они увидели очень плохую игру. Надеюсь, мы вместе найдем путь двигаться дальше и строить лучшую команду. Пора лучше играть дома, конечно, и показывать все, на что мы способны. У нас есть хорошие парни. «Питтсбург» сплочен. Мы вместе. Но нам нужно перестать смотреть друг на друга, нам нужно играть друг с другом», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Пингвинз» 14 ноября сыграют с «Детройтом».

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Питтсбург Пингвинз

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