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НХЛ

Сегодня, 05:41

Малкин, Кросби и Летанг установили рекорд по количеству сезонов в одном клубе

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Хоккеисты «Питтсбурга» Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг приняли участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Таким образом, для них этот сезон стал 18-м в качестве одноклубников.

По этому показателю тройка игроков «Пингвинз» установили рекорд для ведущих спортивных лиг Северной Америки. Они обошли бейсболистов «Нью-Йорк Янкис» Дерека Джитера, Мариано Риверу и Хорхе Посаду, который вметсе играли с 1995 по 2011 год.

Сезон-2023/24 для Кросби является 19-м в составе «Питтсбург». Малкин и Летанг присоединились к нему на год позже.

Алекс Гальченюк и&nbsp;Эрик Карлссон. Главный обмен лета в НХЛ: Малкин и Кросби идут за кубком с лучшим защитником прошлого сезона
Евгений Малкин
Крис Летанг
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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