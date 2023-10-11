Малкин, Кросби и Летанг установили рекорд по количеству сезонов в одном клубе

Хоккеисты «Питтсбурга» Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг приняли участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Таким образом, для них этот сезон стал 18-м в качестве одноклубников.

По этому показателю тройка игроков «Пингвинз» установили рекорд для ведущих спортивных лиг Северной Америки. Они обошли бейсболистов «Нью-Йорк Янкис» Дерека Джитера, Мариано Риверу и Хорхе Посаду, который вметсе играли с 1995 по 2011 год.

Сезон-2023/24 для Кросби является 19-м в составе «Питтсбург». Малкин и Летанг присоединились к нему на год позже.